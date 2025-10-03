Achille Lauro e Celeste Dalla Porta | nuova coppia glam in vista

Un viaggio tra moda, curiosità e scintille di intimità tra due protagonisti del mondo dello spettacolo italiano che hanno catturato l'attenzione di tutti alla Milano Fashion Week. Un avvistamento che fa parlare tutti. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme, e il mondo del gossip impazzisce. Non è una voce o un rumor social: la coppia è stata avvistata fianco a fianco alla Milano Fashion Week, tra flash, sguardi complici e sorrisi che sembrano parlare più delle parole. Il cantante romano e l'attrice milanese sono arrivati allo show di Dolce & Gabbana nello stesso van nero, come due amici o forse qualcosa di più, catturando immediatamente l'attenzione di fotografi, fan e curiosi.

