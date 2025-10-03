Accusato di maltrattamenti all' ex fidanzata il co-direttore del Ravenna Festival si dimette

Ravennatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano le dimissioni di Michele Marco Rossi, recentemente nominato co-direttore artistico di Ravenna Festival, dopo la diffusione della notizia di un procedimento penale in corso, con relativo rinvio a giudizio per maltrattamenti all'ex fidanzata. “Il consiglio di amministrazione della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accusato - maltrattamenti

Accusato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie: in appello pena ridotta

"Ramona Rinaldi non si uccise", arrestato il convivente accusato di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti

Le urla e poi il silenzio, Emilia Nobili trovata morta. Fermato il marito (già accusato di maltrattamenti)

accusato maltrattamenti ex fidanzataUno dei nuovi co-direttori del Ravenna Festival rinviato a giudizio per violenza sessuale - direttori artistici del Ravenna Festival è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale ... Riporta ravennaedintorni.it

accusato maltrattamenti ex fidanzataIl video compromettente che imbarazza il karateka torinese accusato di maltrattamenti e lesioni alla ex: “Assume droga” - Un suo conoscente lo aveva pubblicato nella sezione “Amici stretti” del proprio profilo Instagram, pensando che lo avrebbero visto solo poche persone. Secondo torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Accusato Maltrattamenti Ex Fidanzata