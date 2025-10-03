Accusato di maltrattamenti all' ex fidanzata il co-direttore del Ravenna Festival si dimette

Arrivano le dimissioni di Michele Marco Rossi, recentemente nominato co-direttore artistico di Ravenna Festival, dopo la diffusione della notizia di un procedimento penale in corso, con relativo rinvio a giudizio per maltrattamenti all'ex fidanzata. “Il consiglio di amministrazione della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

