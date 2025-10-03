Accordo tra Procura e Comune di Sassuolo un ufficiale sarà distaccato in Canalgrande

3 ott 2025

L'esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre due anni fa, rivolta agli agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Sassuolo compie un importante passo in avanti. A partire dal mese di ottobre, infatti, la collaborazione tra Procura e Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

