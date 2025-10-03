Accordo tra Procura e Comune di Sassuolo un ufficiale sarà distaccato in Canalgrande
L'esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre due anni fa, rivolta agli agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Sassuolo compie un importante passo in avanti. A partire dal mese di ottobre, infatti, la collaborazione tra Procura e Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: accordo - procura
John Elkann raggiunge un accordo con la Procura: la "messa alla prova" per evitare l'eventuale processo
Caso scommesse, accordo con la Procura: stagione finita
#Cronaca Tragedia di Furore: respinto l’accordo per lo skipper, la Procura dovrà riformulare l’accusa per l’omicidio di Adrienne Vaughan - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Tragedia di Furore: respinto l’accordo per lo skipper, la Procura dovrà riformulare l’accusa per l’omicidio di Adrienne Vaughan - X Vai su X
Agenti di Sassuolo, stage in procura - L’esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre due anni fa, rivolta agli agenti ... Si legge su msn.com
Firmato un accordo tra Procura di Modena e Comune di Sassuolo - L’esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre due anni fa, rivolta agli agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Sassuolo compie un importante passo in ... Secondo sassuolonotizie.it