Accoltellato durante una rapina | ferito un 18enne
Ieri sera i carabinieri di Napoli sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per un giovane ferito. Il ragazzo, un 18enne di Qualiano, sarebbe stato colpito con un coltello durante una rapina in via Concezione a Montecalvario.Per lui sono 10 i giorni di prognosi per una ferita alla coscia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: accoltellato - durante
Castiglione della Pescaia: 18enne accoltellato di notte durante lite. E’ grave
Milano, turista americano accoltellato durante una rapina in treno: è caccia agli aggressori
Turista accoltellato alla gola sul treno a Milano durante una rapina, coperto di sangue: "Non voglio morire"
Avrebbe accoltellato un 22enne, ferendolo gravemente durante una forte lite, per un uomo di 49 anni di Mascali in provincia di Catania è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e porto di arma impropria. La vittima, originaria di Fiumefreddo di Sici Vai su Facebook
Gela, accoltellato durante una lite: un uomo di 35 anni in rianimazione https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/gela_accoltellato_durante_una_lite_un_uomo_di_35_anni_in_rianimazione-424862001/?ref=twhl… - X Vai su X
Napoli, accoltellato durante una rapina a Montecalvario: 18enne in ospedale - Un 18enne di Qualiano, sarebbe stato colpito con un coltello durante una rapina in via Concezione ... Da ilmattino.it
Torino, accoltellato per droga in piena notte a San Salvario: tre arresti per tentato omicidio e rapina - Un 30enne senegalese è stato accoltellato con dieci fendenti in via Ugo Foscolo a Torino, durante una lite per droga. Da quotidianopiemontese.it