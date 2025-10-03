Accoltellato durante una rapina | ferito un 18enne

Ieri sera i carabinieri di Napoli sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per un giovane ferito. Il ragazzo, un 18enne di Qualiano, sarebbe stato colpito con un coltello durante una rapina in via Concezione a Montecalvario.Per lui sono 10 i giorni di prognosi per una ferita alla coscia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

