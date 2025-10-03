Accoltellamento Manchester uno dei due civili ucciso dagli agenti capo polizia Manchester | È stato un errore aperta inchiesta

A compiere l'aggressione fuori dalla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur è stato Jihad Al-Shamie, cittadino britannico di origine siriana Uno dei due civili uccisi ieri durante l'accoltellamento a Manchester è stato ucciso da uno degli agenti intervenuti sul posto. A confermarlo è stato il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

