Accoltella il collega dopo una giornata passata a litigare ventenne accusato di tentato omicidio
Hanno passato la giornata insieme al lavoro a litigare. Finito il turno, il diverbio è sfociato in violenza con uno che ha riportato ferite da arma da taglio e l'altro che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. A finire in manette è stato un ventenne di origini egiziane.Intorno alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
