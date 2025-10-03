Accoltella il collega dopo una giornata passata a litigare ventenne accusato di tentato omicidio

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno passato la giornata insieme al lavoro a litigare. Finito il turno, il diverbio è sfociato in violenza con uno che ha riportato ferite da arma da taglio e l'altro che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. A finire in manette è stato un ventenne di origini egiziane.Intorno alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: accoltella - collega

