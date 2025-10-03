Accoltella al collo un uomo a Torre Annunziata | fermato un 39enne per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 39enne per l'aggressione a un uomo verificatasi questa mattina a Torre Annunziata; la vittima è ricoverata in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

