Accoltella al collo un uomo a Torre Annunziata | fermato un 39enne per tentato omicidio
La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 39enne per l'aggressione a un uomo verificatasi questa mattina a Torre Annunziata; la vittima è ricoverata in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: accoltella - collo
Accoltella un 20enne al collo al culmine di una lite in strada a Milano: arrestato 26enne
Tentato femminicidio a Castellanza, accoltella l’ex fidanzata entrando in casa con la forza: 24enne ferita gravemente alle braccia e al collo
Follia in centro: dopo una lite accoltella al collo e al volto una coppia L’aggressore è stato fermato e si trova piantonato nel reparto di psichiatria - facebook.com Vai su Facebook
«Vuoi bere? Usa il bicchiere». Scoppia la rissa a Torino: accoltellato al collo per una frase sulla bottiglia - X Vai su X
Accoltella al collo un uomo a Torre Annunziata: fermato un 39enne per tentato omicidio - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 39enne per l'aggressione a un uomo verificatasi questa mattina a Torre Annunziata; la vittima è ricoverata ... Si legge su fanpage.it
Torre, accoltellato al collo con un fendente al collo - Questa mattina un uomo di origine nigeriana è stato colpito al collo con un arma da taglio a seguito di una lite ... ilmediano.com scrive