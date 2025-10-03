Accessi smart e infrastrutture sostenibili per i bus turistici | al via una serie di interventi in città
Si apre una nuova fase per la mobilità turistica di Ravenna grazie al progetto europeo Footprints, che punta su mobilità green, infrastrutture smart e servizi accessibili, accelerando la transizione verso un turismo sempre più sostenibile.Si comincia lunedì 6 ottobre con l’avvio dei lavori nelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: accessi - smart
Dal singolo ufficio a un intero edificio, la sicurezza non ha più bisogno di fili.? Con Aperio® estendi il tuo sistema di controllo accessi in modalità wireless: serrature smart, installazione rapida, gestione centralizzata.? Risparmia su costi operativi e di manutenz - facebook.com Vai su Facebook
Infrastrutture sostenibili, green mobility, smart cities - Il secondo appuntamento dei “Green & Net Zero Talk, “Infrastrutture sostenibili, green mobility, smart cities” di RCS Academy, organizzato in collaborazione con Corriere della Sera e Pianeta 2030 ... Secondo video.corriere.it
AI, data center e rinnovabili guidano la spesa globale in smart grid, stimata a 573 miliardi di dollari entro il 2030 - Le smart grid stanno trasformando il settore energetico accelerando la sua digitalizzazione, rendendo le infrastrutture resilienti. Lo riporta key4biz.it