Accademia della Fiorentina La bistecca ’capofila’ della qualità

Quando una pietanza iconica diventa simbolo di un territorio, non può che essere celebrata con l’importanza che merita. È quanto accadrà oggi alla Tenuta di Montecucco, nel ’Collemassari Wine Relais’, dove la ’Bistecca alla Fiorentina’ sarà al centro di un evento che punta a raccontarne non solo il gusto, ma anche il valore culturale, economico e identitario per tutta la Toscana. L’iniziativa, dal titolo ’Bistecca alla fiorentina: porta d’ingresso alle filiere di qualità toscane’, è promossa dall’Accademia della Fiorentina con il supporto di Toscana Promozione Turistica e del progetto Vetrina Toscana, ed è pensata come un vero e proprio laboratorio di eccellenza agroalimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

