Accadde oggi | Generali incapaci ammiragli indecisi | il disastro italiano del 1866

Nel 1866 Firenze era da poco capitale del Regno d'Italia. Il sogno dell'unità non era ancora compiuto: restava il Veneto, ancora in mano austriaca. Per la terza volta, l'Italia si preparava alla guerra d'indipendenza. Era la prova decisiva, quella che avrebbe dovuto cancellare le umiliazioni del passato e consacrare il giovane Regno. Sul campo, i numeri promettevano bene. L'Italia schierava duecentoventimila uomini, agli ordini di Alfonso La Marmora e Enrico Cialdini, quest'ultimo già noto per il ruolo avuto nell'assedio di Gaeta. Dall'altra parte, l'Austria dell'imperatore Francesco Giuseppe non poteva opporre più di settantacinquemila soldati: era impegnata anche sul fronte prussiano, e dunque indebolita.

