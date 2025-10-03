Accadde oggi | 3 ottobre muore Francesco il frate poverello di Assisi

Fremondoweb.com | 3 ott 2025

Come in vita si spogliò di ogni bene materiale per condurre una vita minimale, così in punto di morto chiese di essere adagiato nudo sulla nuda terra Molti pensano che la sua morte sia avvenuta il 4 ottobre, ossia quando . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

