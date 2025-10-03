Acatullo sfida Gualtieri | l' incontro a Voghera per il titolo italiano di pesi leggeri

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match decreterà il campione d'Italia di pesi leggeri e andrà in scena sabato 4 ottobre a Voghera, sul ring del PalaOltrepo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

acatullo sfida gualtieri l incontro a voghera per il titolo italiano di pesi leggeri

© Gazzetta.it - Acatullo sfida Gualtieri: l'incontro a Voghera per il titolo italiano di pesi leggeri

In questa notizia si parla di: acatullo - sfida

Acatullo sfida Gualtieri: l'incontro a Voghera per il titolo italiano di pesi leggeri - Il match decreterà il campione d'Italia di pesi leggeri e andrà in scena sabato 4 ottobre a Voghera, sul ring del PalaOltrepo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Acatullo Sfida Gualtieri Incontro