Abusi su minori in Val Sangone | arrestato il marito della baby sitter

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era spesso in contatto con bambini e bambine per via della professione di sua moglie, che si occupava di loro come tata, educatrice e baby-sitter in un Comune della val Sangone. Lui, sulla 60ina, di lavoro si occupa di altro. Eppure, in più occasioni, avrebbe avvicinato almeno due minorenni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: abusi - minori

