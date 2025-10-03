Abusi su minori in Val Sangone | arrestato il marito della baby sitter

Era spesso in contatto con bambini e bambine per via della professione di sua moglie, che si occupava di loro come tata, educatrice e baby-sitter in un Comune della val Sangone. Lui, sulla 60ina, di lavoro si occupa di altro. Eppure, in più occasioni, avrebbe avvicinato almeno due minorenni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it