Abusi su minori in Piemonte | arrestato sessantenne era il marito di una tata

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Val Sangone sotto shock: arrestato per abusi sessuali su minori il marito di un'educatrice. L'uomo, sessantenne, avrebbe approfittato della presenza in casa dei bambini seguiti dalla moglie. Indagini in corso su più vittime e episodi reiterati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abusi - minori

Abusi su minori in Piemonte: arrestato sessantenne, era il marito di una tata - L'uomo, sessantenne, avrebbe approfittato della presenza in casa dei bambini seguiti dalla moglie.

Val Sangone sotto choc: arrestato il marito della tata per presunti abusi su minori - Fascicolo a Torino, pm Eleonora Sciorella; famiglie assistite da Victor Tizzani

