Abusi su minori in Piemonte | arrestato sessantenne era il marito di una tata
Val Sangone sotto shock: arrestato per abusi sessuali su minori il marito di un'educatrice. L'uomo, sessantenne, avrebbe approfittato della presenza in casa dei bambini seguiti dalla moglie. Indagini in corso su più vittime e episodi reiterati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: abusi - minori
Minori vittime di violenze e abusi, a Napoli nasce lo sportello gratuito per seguirli e aiutarli
Pedopornografia e abusi su minori, condannato a sette anni lo scout 19enne
Pedopornografia, a Roma 4 arresti. Nell’archivio migliaia di file con abusi su minori
?https://cli.re/zy1D3x di Sara Nittolo ?Nata per contrastare gli abusi sui minori online, la proposta normativa dell’Unione Europea ribattezzata “Chat Control” rischia di scardinare la sicurezza delle comunicazioni. Si teme l’introduzione di uno scanner nelle - facebook.com Vai su Facebook
Tutela Minori, plenaria a Cracovia. Verny: prevenire gli abusi, la Chiesa sia casa sicura - Vatican News - X Vai su X
Abusi su minori in Piemonte: arrestato sessantenne, era il marito di una tata - L’uomo, sessantenne, avrebbe approfittato della presenza in casa dei bambini seguiti dalla moglie. Scrive fanpage.it
Val Sangone sotto choc: arrestato il marito della tata per presunti abusi su minori - Fascicolo a Torino, pm Eleonora Sciorella; famiglie assistite da Victor Tizzani ... Lo riporta giornalelavoce.it