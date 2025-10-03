Abito in pizzo nero criniera bionda extra volume trucco silver L' attrice 61enne si prende la scena alla sfilata di L' Oréal a Parigi

I n occasione del primo giorno della Paris Fashion Week, l’Hôtel de Ville di Parigi si è trasformata in palcoscenico d’eccellenza grazie a Le Défilé 2025 di L’Oréal Paris, l’evento beauty più atteso dell’anno. Che celebrato la bellezza in tutte le sue forme, l’empowerment femminile e la sorellanza. Tra le protagoniste assolute della serata, insieme a Kendall Jenner e alle star perennial mondiali, a brillare di luce propria è Isabella Ferrari, con la sua presenza magnetica in passerella. Le Défilé L’Oréal Paris 2025: glamour, femminismo e tante star internazionali X Isabella Ferrari sfila per L’Oréal. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito in pizzo nero, criniera bionda extra volume, trucco silver. L'attrice 61enne si prende la scena alla sfilata di L'Oréal a Parigi

