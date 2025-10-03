Abilitazioni docenti 2025 2026 SNALS-CONFSAL chiede avvio tempestivo dei percorsi
Lo SNALS-CONFSAL accoglie con favore la nota diramata dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore del MUR, che definisce le modalità operative per l’accreditamento e l’attivazione dei percorsi universitari e accademici abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, in vista dell’anno accademico 20252026. L'articolo Abilitazioni docenti 20252026, SNALS-CONFSAL chiede avvio tempestivo dei percorsi . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: abilitazioni - docenti
