Abestone 2025 tra sorprese e curiosità
Il campionato mondiale di Enduro è una certezza e diventa ancor più interessante se nel viatico che porta all’eccellenza c’è anche l’Italia. La cornice è quella del comprensorio sciistico dell’Abetone in Toscana. Un ambiente in grado di coinvolgere anche i professionisti più esperti per la sua natura poliedrica. La superficie è un vero e proprio banco di prova per molti piloti, i quali passano settimane a provare e non intendono limitarsi a trovare il giusto assetto: vogliono fare la gara perfetta. Utopia o scrupolosità? La verità sta nel mezzo, con cui disputano la gara. Gli impianti nel bosco sono tutti a norma e la cornice di pubblico, ogni volta, è quella delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ultimato anche questo faticoso evento di 2 giorni per la KTM Kids Academy . Invitati alla 3 prova del mondiale di enduro estremo Abestone HardEnduro all' Abetone (PT) dall' amico Michele Bosi #84 , non potevamo rifiutare. Piacevole sorpresa in mattinata do
