Il campionato mondiale di Enduro è una certezza e diventa ancor più interessante se nel viatico che porta all'eccellenza c'è anche l'Italia. La cornice è quella del comprensorio sciistico dell'Abetone in Toscana. Un ambiente in grado di coinvolgere anche i professionisti più esperti per la sua natura poliedrica. La superficie è un vero e proprio banco di prova per molti piloti, i quali passano settimane a provare e non intendono limitarsi a trovare il giusto assetto: vogliono fare la gara perfetta. Utopia o scrupolosità? La verità sta nel mezzo, con cui disputano la gara. Gli impianti nel bosco sono tutti a norma e la cornice di pubblico, ogni volta, è quella delle grandi occasioni.

© Lanazione.it - Abestone 2025, tra sorprese e curiosità