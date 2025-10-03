‘Il re è morto, viva il re’, non sempre questa espressione di origine francese, usata per annunciare la morte di un sovrano e l’ascesa al trono del successore, è valida nelle monarchie. C’è un’opzione poco gradita agli inglesi ma molto utilizzata nelle altre monarchie europee: l’abdicazione. A volte per amore, altre per scandalo, altre ancora per scelta consapevole di passare il testimone a una generazione più giovane. Questa scelta ha fatto spesso tremare i palazzi reali per il simbolo di continuità e stabilità che la monarchia incarna. Oggi è il Lussemburgo che sta attuando un nuovo cambio dinastico, ma nel XX e nel XXI secolo si contano molte rinunce al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abdicazioni reali, quando i sovrani lasciano il trono