Abbiamo digiunato e pagato troppo Ristoratore chiede risarcimento di 20mila euro a Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo aveva pubblicato un video sui suoi social dopo una cena di Capodanno nel ristorante all’Antica Neviera di Castel di Sangro in cui criticava porzioni (lamentandosi di aver digiunato) e il conto ritenuto troppo salato. Il titolare del locale ha denunciato la Tik Toker chiedendo un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

