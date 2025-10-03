Abbassate le armi alzate i salari | in centro la manifestazione pro Palestina nel giorno dello sciopero
Bergamo. “Abbassate le armi, alzate i salari”. È il messaggio che reca uno dei tanti striscioni esposti dai manifestanti che nella mattinata di venerdì 3 ottobre hanno preso parte al presidio pro Palestina organizzato dalla sigla sindacale della Cgil. In migliaia si sono ritrovati alle 10 in piazza Matteotti, davanti a Palazzo Frizzoni, per esprimere il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita per Gaza e fermata nella mattinata di giovedì 2 ottobre in acque internazionali dalle milizie di Israele. Il presidio segue il corteo svoltosi giovedì sera e che ha visto la partecipazione di circa 7mila persone, partito dal centro e arrivato fino al casello autostradale di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
