a4 nuove chiusure per le stazioni di bergamo e dalmine

Nuove chiusure in vista sull’A4. Autostrade per l’Italia ha comunicato le chiusure delle stazioni di Bergamo e di Dalmine dell’A4, per lo svolgimento programmato di lavori sulla pavimentazione. Il casello di Bergamo sarà chiuso nelle due notti di lunedì 6 e mercoledì 8 ottobre, con il canonico orario 21:00-5:00, in etrambi i casi sempre in entrata e sempre in entrambe le direzioni. Dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, toccherà alla stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

