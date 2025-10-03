A3 Napoli-Salerno aperta al traffico la rampa nord dello svincolo Angri Sud-Sant' Egidio
Aperta al traffico la rampa di uscita in direzione nord dello svincolo Angri Sud – Sant'Egidio del Monte Albino sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. L’opera, finanziata dalla Regione Campania con 2,5 milioni di euro e attesa dal 2013, quando fu realizzata solo la corsia sud, è stata inaugurata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
