Una società ad hoc per l'innovazione. A2A lancia «A2A Life Ventures», il primo veicolo italiano creato da una corporate privata per integrare tutte le leve dell'open innovation. La società nasce per sostenere i pilastri del Piano Strategico 2035 (e quindi la transizione energetica) e valorizzare sul mercato soluzioni innovative sviluppate internamente. Un'accelerazione del gruppo sul settore che rafforza la posizione di A2a come attore di primo piano nel panorama nazionale ed europeo, proiettandolo tra i player più avanzati nelle strategie di innovazione industriale. L'obiettivo è ambizioso: costruire entro il 2035 un portafoglio di circa 30 soluzioni innovative pronte a creare valore sia per A2A che per l'ecosistema industriale ed energetico europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A2a lancia società per l’innovazione