a2 maschile banca macerata fisiomed in grande crescita

3 ott 2025

"Magari la Banca Macerata Fisiomed potrà fare un’ulteriore crescita". È quanto auspica Enrico Falistocco, l’ad della Fisiomed, in occasione della presentazione della squadra, militante nell’A2 di volley maschile, nella sede del centro medico. "Il nostro obiettivo – aggiunge il dg Italo Vullo – è alzare il livello tecnico ed essere sempre più una realtà del territorio". E in effetti la squadra lo rappresenta appieno per la presenza di tanti partner al fianco della società, della rosa e di uno staff tecnico dove ci sono molti giovani e coach che sono bravi e anche della zona. "Faremo di tutto – ha detto coach Romano Giannini – per riempire e far divertire il pubblico al Banca Macerata Forum". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

