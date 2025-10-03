A Unife arriva la prima studentessa palestinese | Pronta a frequentare l' Ateneo estense

È atterrata la sera di mercoledì 1 ottobre all’aeroporto di Milano Linate la prima studentessa palestinese (al momento dall'Ateneo non è stata fornita alcuna indicazione anagrafica o fotografia) accolta dall’Università di Ferrara attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

