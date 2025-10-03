A Unife arriva la prima studentessa palestinese | Pronta a frequentare l' Ateneo estense
È atterrata la sera di mercoledì 1 ottobre all’aeroporto di Milano Linate la prima studentessa palestinese (al momento dall'Ateneo non è stata fornita alcuna indicazione anagrafica o fotografia) accolta dall’Università di Ferrara attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: unife - arriva
Il sapere va in trasferta, la cattedra Unesco di Unife arriva in Calabria
Quando la scienza incontra l’arte, a Unife arriva 'Intrecci' la conferenza-spettacolo di Federico Benuzzi
Domenica 14 Settembre SottoMura Festival 2025 - Ferrara ? Un palco, una città, tre notti di musica, birra e street food sotto le stelle di Ferrara! Arriva la prima edizione del SottoMura Festival, il nuovo appuntamento che accende le notti di settembre con - facebook.com Vai su Facebook