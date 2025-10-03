A un anno dalla scomparsa UniSalento ricorda il professor Donato Dino Viterbo

LECCE – L’Università del Salento si prepara a rendere omaggio alla memoria del professor Donato Dino Viterbo, a un anno dalla sua dolorosa scomparsa. Il rettore Fabio Pollice e i colleghi del Dipartimento di Scienze dell’economia hanno organizzato un momento di ricordo, insieme ai familiari, per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

