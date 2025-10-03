a tu per tu con minoli il dietro le quinte della tv

Arezzo, 3 ottobre 2025 – La città di Anghiari ospita uno dei grandi protagonisti del giornalismo italiano. Questa sera, alle ore 21, all'interno dell'Auditorium Mascagni è infatti in programma un incontro da non perdere con Giovanni Minoli, giornalista, scrittore, autore e conduttore, uno tra i volti più noti della televisione italiana. Durante la serata, Minoli ripercorrerà la sua lunga esperienza nel mondo dell'informazione e nella creazione di format televisivi che hanno lasciato un segno profondo nella storia della televisione pubblica italiana e non solo. L'appuntamento, dal titolo «A tu per tu con Giovanni Minoli», è organizzato dall'associazione culturale di promozione sociale «Il Corsaro» con il patrocinio del Comune di Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

