A Trieste la XII edizione del Congresso Nazionale SIO

Trieste, 3 ott. (askanews) - Dal 1° al 4 ottobre è in corso a Trieste la XII edizione del Congresso Nazionale SIO - Società Italiana dell'Obesità. "The Impossible Gym", la palestra impossibile, approda a Trieste al Congresso Nazionale della Società Italiana dell'Obesità - SIO. Un'installazione che propone un'esperienza immersiva, sensoriale e interattiva e che nasce dal desiderio di superare un pregiudizio ancora troppo diffuso, ovvero l'idea che la gestione del peso sia soltanto una questione di forza di volontà Negli spazi del Generali Convention Center si stanno riunendo oltre 700 persone iscritte, delle quali l'80% medici, assieme a tutti i maggiori esperti italiani e numerose figure di spicco a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

