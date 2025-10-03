A Trento arrivano i campioni del volley! E De Giorgi lancia la Superlega più bella che c' è

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Michieletto a Pace, passando a Porro, Zaytev e Keita. Al Festival dello Sport 2025 verrà presentato il torneo, con ospite d'onore il ct campione del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

a trento arrivano i campioni del volley e de giorgi lancia la superlega pi249 bella che c 232

© Gazzetta.it - A Trento arrivano i campioni del volley! E De Giorgi lancia la Superlega più bella che c'è

In questa notizia si parla di: trento - arrivano

A Trento arrivano i campioni del volley! E De Giorgi lancia la Superlega più bella che c'è - Al Festival dello Sport 2025 verrà presentato il torneo, con ospite d'onore il ct campione del mondo ... Segnala msn.com

trento arrivano campioni volleyGiannelli, Bottolo, Romanò, Michieletto e gli altri: chi sono i 12 azzurri campioni del mondo - Gli azzurri bissano il loro trionfo del 2022 a Katowice (Polonia) e il successo della Nazionale femminile che il 7 ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Trento Arrivano Campioni Volley