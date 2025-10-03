A Trento arrivano i campioni del volley! E De Giorgi lancia la Superlega più bella che c' è

Da Michieletto a Pace, passando a Porro, Zaytev e Keita. Al Festival dello Sport 2025 verrà presentato il torneo, con ospite d'onore il ct campione del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Trento arrivano i campioni del volley! E De Giorgi lancia la Superlega più bella che c'è

Trofeo CONI 2025 – Lignano Sabbiadoro, FVG Anche in questa edizione arrivano, per i colori del Trentino, medaglie, podi, piazzamenti prestigiosi ...a conferma del nostro spirito sportivo. Bravi ragazzi e tecnici tutti. GRAZIE

