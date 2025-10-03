AGI - Un passo epocale nella chirurgia ricostruttiva urologica arriva da Torino. Per la prima volta al mondo è stato eseguito un innovativo intervento di ricostruzione dei nervi del pene capace di restituire l' erezione naturale a pazienti che hanno perso la potenza sessuale dopo l' asportazione della prostata per tumore, presso l' ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. L' operazione prevede il collegamento di un nervo di un muscolo della coscia ( nervo gracile ) direttamente ai nervi del pene ( fibre nervose autonomiche dei corpi cavernosi ) che controllano l' erezione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Torino è stato reinnervato un pene per la prima volta al mondo