A terra agonizzante Orrore in Italia | massacrata e lasciata così davanti all’ospedale è tragedia

Nella serata di giovedì 2 ottobre, l’orrore ha bussato alle porte di un pronto soccorso, manifestandosi in una scena tanto drammatica quanto misteriosa. Una donna, Dolores Dori, 44 anni, originaria di Vicenza, è stata scaricata da un’auto in corsa proprio all’ingresso della struttura sanitaria. Era gravemente ferita, agonizzante, con almeno tre proiettili conficcati nell’addome. Chi l’ha portata fin lì è fuggito nell’oscurità, lasciandola sola a lottare tra la vita e la morte. I medici si sono precipitati, avviando un intervento d’urgenza disperato. Per ore hanno combattuto per strapparla alla morte, ma la violenza subita era stata troppo devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

