A Sestola l’ufficio postale diventa ‘Smart Building’ | più efficienza e meno consumi energetici
A Sestola l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane in provincia di Modena. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, garantirà l’ottimizzazione del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: sestola - ufficio
Celebriamo l'inizio dell'autunno in Appennino Modenese con un fine settimana ricco di eventi e feste autunnali! - Sabato 27 Settembre ci sarà infatti la Sagra delle Tre Farine a Pievepelago! - Sabato 27 e Domenica 28 a Sestola invece "La Fola dla Chersenta - - facebook.com Vai su Facebook