A scuola non sono arrivate Scomparse due amiche di 17 anni | chi sono Nikol e Sofia
Sono ore di forte apprensione a Barletta per la scomparsa di due ragazze di 17 anni. Le giovani, Nikol Giannone e Sofia Autenzio, sarebbero uscite di casa giovedì 2 ottobre poco prima delle 8 del mattino con l’intenzione di recarsi a scuola, ma non sono mai arrivate all’istituto. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando i familiari, non vedendole rientrare a casa dopo le lezioni, hanno iniziato a temere il peggio e a mobilitarsi per rintracciarle. Le famiglie hanno tentato più volte di mettersi in contatto con le ragazze, ma senza alcun esito. Dopo ore di inutili tentativi, si sono rivolte ai carabinieri denunciandone ufficialmente la scomparsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
