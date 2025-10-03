A scuola bullizzano il figlio | il padre fa irruzione nell' istituto e minaccia insegnanti e personale

Attimi di grande tensione questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’Istituto Comprensivo “Mazzini” di Campagna, nel Salernitano, dove un uomo ha fatto irruzione all’interno della scuola rivolgendosi con toni minacciosi contro insegnanti e personale.L'accusa e poi l'irruzione a scuolaSecondo una. 🔗 Leggi su Today.it

