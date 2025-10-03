A Roma l’Ottobre rosa della prevenzione
Si parte con la fascia rosa al braccio delle giallorosse contro il Parma. Per un mese numero verde, visite e prestazioni gratuite L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Conferenza per l’infanzia a Roma il 2 e il 3 ottobre, il governo dà via libera al Piano d’intervento: le azioni chiave per colmare il gap educativo, rafforzare la salute dei giovani e promuovere pari opportunità
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Concorso docenti PNRR 3, scatta il conto alla rovescia. Roma Tre incaricata di redigere 2.250 quesiti: consegna entro il 31 ottobre 2025. Affidamento da oltre 100mila euro
Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Domani è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 1 ottobre - “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione p - X Vai su X
'Ottobre rosa' al Campus Bio-Medico di Roma, screening gratis per donne fragili - Domani le calciatrici dell’AS Roma indosseranno la fascia rosa al braccio contro il cancro del seno nella prima giornata di campionato ... Segnala adnkronos.com
Salute: Campus Bio-Medico, al via la campagna “Ottobre rosa: la prevenzione è la tua mossa vincente” con iniziative in tutto il mese, screening gratuiti e numero verde - Una mattinata di screening gratuiti per le donne in condizione di fragilità assistite dall’Associazione Salvamamme. Riporta agensir.it