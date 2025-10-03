A Roma il corteo per la Flotilla conquista la tangenziale | la Questura autorizza gli organizzatori | SIamo 300.000

Sono oltre 100mila i partecipanti al corteo per la Palestina che, da piazza dei Cinquecento, si sono mossi, dopo l'autorizzazione della Questura, verso la Tangenziale e poi sull’A24, uscendo su via di Portonaccio.Il percorso del corteoNon si è trattato, dunque, di un blocco della Tangenziale. 🔗 Leggi su Romatoday.it