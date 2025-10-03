A Roma il corteo per la Flotilla conquista la tangenziale | la Questura autorizza gli organizzatori | SIamo 300.000

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 100mila i partecipanti al corteo per la Palestina che, da piazza dei Cinquecento, si sono mossi, dopo l'autorizzazione della Questura, verso la Tangenziale e poi sull’A24, uscendo su via di Portonaccio.Il percorso del corteoNon si è trattato, dunque, di un blocco della Tangenziale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - corteo

Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio

Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO

Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos

roma corteo flotilla conquistaCorteo Roma, bloccata la tangenziale. Sindacati: «Siamo in 300mila». Uova contro il Ministero dei trasporti - Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità ... Scrive ilmessaggero.it

roma corteo flotilla conquistaCorteo a Roma, in 60mila in piazza: «Blocchiamo tutto». Da piazza Vittorio fino al Colosseo, blindato l'ingresso della stazione Termini - Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane mentre stava trasportando aiuti umanitari verso la ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Corteo Flotilla Conquista