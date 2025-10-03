A Roma il 16 ottobre il forum che intreccia ambiente ed economia
Da tempo l’urgenza di coniugare crescita e tutela del pianeta incombe sulle agende politiche. Giovedì 16 ottobre, al Palazzo dell’Informazione, l’incontro ‘Sostenibilità al bivio’ offrirà un’occasione concreta per analizzare scelte e priorità, con il supporto di Adnkronos e la nostra lente giornalistica di Sbircia la Notizia Magazine. Un crocevia strategico per ambiente ed economia Con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
