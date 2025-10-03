A Roma è il giorno dello sciopero generale Manifestazioni trasporti e strade chiuse | notizie e aggiornamenti

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il blocco della Flotilla al largo di Gaza da parte della marina israeliana, la Capitale vivràuna nuova giornata di tensione e proteste. Mercoledì sera si erano registrate manifestazioni spontanee per le vie del centro, seguite ieri da un corteo organizzato da San Paolo al Colosseo. Oggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - giorno

Roma, quarto giorno di ritiro a Trigoria: doppia seduta sotto gli occhi di Gasperini

Chiamò il 112 durante una lite in casa, oggi 16enne diventa poliziotto per un giorno a Roma: la storia

Tifosi in delirio per il primo giorno di raduno della Roma

Sciopero generale a Roma il 2 e 3 ottobre per Gaza, a rischio i treni nel Lazio: orari e settori coinvolti - Lo sciopero generale indetto dal sindacato di base SI Cobas inizierà dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3 ottobre ... Segnala fanpage.it

roma 232 giorno scioperoSciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza - L'agitazione di 24 ore &#232; stata indetta su scala nazional da alcune sigle sindacali autonome - Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 232 Giorno Sciopero