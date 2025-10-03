A rischio estinzione quattro esemplari di fossa nascono nello Zoo di Napoli

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo zoo di Napoli per un giorno è sembrato di essere in Africa. Sono infatti nati quattro esemplari di fossa del Madagascar, una specie carnivora dalla corporatura snella e simile a un gatto, evolutasi unicamente sull’isola africana 20 milioni di anni fa e oggi a rischio estinzione.I cuccioli –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

