A rischio estinzione quattro esemplari di fossa nascono nello Zoo di Napoli
Allo zoo di Napoli per un giorno è sembrato di essere in Africa. Sono infatti nati quattro esemplari di fossa del Madagascar, una specie carnivora dalla corporatura snella e simile a un gatto, evolutasi unicamente sull’isola africana 20 milioni di anni fa e oggi a rischio estinzione.I cuccioli –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Oscar Green 2025 Orgoglio lariano e brianzolo! A Gravedona ed Uniti il giovane Lorenzo Pensa di Montevecchia (LC) vince la categoria Coltiviamo Insieme con il recupero del pollo Milanino, razza autoctona lombarda a rischio estinzione.
Life-Restore,al via progetto europeo per salvare storione cobice. Coordinato da Università Padova, specie a rischio estinzione #ANSA
