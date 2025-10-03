A Rimini per difendere il primo posto in classifica L' Arezzo punta sulla qualità in attacco
L'Arezzo marchiato Cristian Bucchi sbocciò proprio a Rimini lo scorso 24 febbraio: Guccione per la prima volta play davanti alla difesa, il tridente in attacco e addirittura Capello mezz'ala, per una formazione smaccatamente votata all'offensiva. Da quella notte densa di nebbia e buone risposte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
GUIDONIA-RIMINI 1-0 (FINALE) Il Rimini viene condannato in pieno recupero, al termine di una partita avviata verso lo 0-0. Perché dopo un primo tempo di sofferenza era stato in grado di riprendersi e sgonfiare i padroni di casa, che a metà ripresa avevano p
Louis Dassilva unico imputato: la moglie difende la sua innocenza, attesa per la super perizia fonica #Rimini #Cronaca
F1: Ungheria; Leclerc 'farò di tutto per difendere primo posto' - Quella conquistata da Charles Leclerc a Budapest è la prima pole stagionale della Ferrari. Scrive ansa.it
La classifica delle città più care d’Italia: Rimini al primo posto, Pisa la più conveniente - Il caro vacanze sta avendo un grande impatto sull'estate degli italiani. Da fanpage.it