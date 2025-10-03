A Rimini per difendere il primo posto in classifica L' Arezzo punta sulla qualità in attacco

Arezzonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arezzo marchiato Cristian Bucchi sbocciò proprio a Rimini lo scorso 24 febbraio: Guccione per la prima volta play davanti alla difesa, il tridente in attacco e addirittura Capello mezz'ala, per una formazione smaccatamente votata all'offensiva. Da quella notte densa di nebbia e buone risposte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimini - difendere

F1: Ungheria; Leclerc 'farò di tutto per difendere primo posto' - Quella conquistata da Charles Leclerc a Budapest è la prima pole stagionale della Ferrari. Scrive ansa.it

La classifica delle città più care d’Italia: Rimini al primo posto, Pisa la più conveniente - Il caro vacanze sta avendo un grande impatto sull'estate degli italiani. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Difendere Primo Posto