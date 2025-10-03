A Rimini basta un gol di Varela | l' Arezzo non brilla ma porta a casa i tre punti
In testa alla classifica assieme al Ravenna con 18 punti dopo 7 giornate, l'Arezzo di mister Bucchi è di scena a Rimini, attuale fanalino di coda del girone B, per proseguire il suo cammino ai vertici della classifica. Più di 300 tifosi amaranto al seguito della squadra.PREPARTITASono in totale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: rimini - basta
Il Rimini non trova pace. Scarcella, decisione choc: "Ora basta: mollo tutto"
Coppa Italia, il Rimini lotta a testa alta ma non basta: passa il Pescara. Dalla Romagna 29 spettatori
Rimini, il cuore non basta: sconfitta al Neri. Il Gubbio passa in un clima surreale
L'allarme dell'Unione Giovani di Sinistra di Rimini: "Basta spese militari, si spenda per diritti e istruzione" #Rimini #Attualita - X Vai su X
SERIE C La mista di giovani e reduci porta con dignità la maglia del Rimini al cospetto di 400 spettatori. Ma non basta. La Ternana soffre in tutto 10 minuti, prima e dopo pone e dispone. - facebook.com Vai su Facebook
Video Rimini Ternana (1-4)/ Gol e highlights: rete decisiva di Ferrante! (Serie C, 7 settembre 2025) - 4) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone B della Serie C 2025/2026. Lo riporta ilsussidiario.net
Il Gubbio passa a Rimini con un gol di Tommasini - I rossoblù di Di Carlo espugnano infatti il Romeo Neri di Rimini grazie a un gol di Tommasini a inizio ripresa. Riporta ilmessaggero.it