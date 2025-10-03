Il franchise di A Quiet Place si prepara a un nuovo capitolo, con l’attesa per A Quiet Place III che continua a suscitare interesse tra gli appassionati del genere horror. Dopo diverse variazioni nella data di uscita, il film è ora programmato per il 30 luglio 2027, segnando un’ulteriore tappa nello sviluppo di una saga di successo internazionale. aggiornamenti sulla data di uscita di a quiet place iii. inizialmente annunciato nel 2022. Originariamente previsto per il 2025, il terzo episodio della serie è stato successivamente rimosso dal calendario delle uscite. La conferma del ritorno alla regia da parte di John Krasinski e la sua partecipazione come regista, sceneggiatore e produttore avevano alimentato le aspettative sul progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - A quiet place iii rinviata l’uscita al cinema