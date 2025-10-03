A Quiet Place III | rinviata di qualche settimana l’uscita in sala

La data di uscita di A Quiet Place III è stata nuovamente posticipata. Quarto film della saga horror, questo titolo era stato annunciato per la prima volta nel 2022 con una data di uscita prevista per il 2025, prima di essere ritirato dal calendario. All’inizio di quest’anno, John Krasinski aveva però annunciato il suo ritorno alla regia del terzo film, comunicando la data di uscita del 9 luglio 2027. Deadline ha però ora riportato che A Quiet Place III è stato nuovamente spostato, ma fortunatamente solo di poche settimane. Il film è ora previsto in uscita nelle sale cinematografiche il 30 luglio 2027. 🔗 Leggi su Cinefilos.it