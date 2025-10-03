A Quiet Place 3 | Il film Paramount cambia data d’uscita

L’annunciato A Quiet Place 3 uscirà nelle sale americane più tardi del previsto, Paramount Pictures ha spostato la data d’uscita. Il colosso hollywoodiano Paramount nella notte ( via Deadline ) ha modificato la data d’uscita di uno dei film più attesi da parte degli amanti del genere sci-fi. A Quiet Place 3, infatti, avrebbe dovuto uscire nelle sale USA il 9 luglio 2027, ma ora uscirà qualche settimana più tardi, ovvero il 30 luglio. La scelta, a quanto pare, sembrerebbe legata alla presenza di “ Man of Tomorrow ” (sequel di Superman) nel precedente slot d’uscita. La prima volta che si è iniziato a parlare di A Quiet Place 3 è stato nel mese di marzo, poco dopo l’uscita nelle sale di tutto il mondo di “ A Quiet Place: Giorno 1 “, spin-off e prequel della famosa saga avviata da John Krasinski nel 2018. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - A Quiet Place 3 | Il film Paramount cambia data d’uscita

In questa notizia si parla di: quiet - place

A Quiet Place III: John Krasinski torna a dirigere, scrivere e produrre

A quiet place 3 data di uscita confermata con john krasinski alla regia

A Quiet Place, grandi novità per i fan del franchise horror

Dai produttori di A Quiet Place e La notte del giudizio, arriva #TheAstronaut, horror sci-fi con Kate Mara, Gabriel Luna e Laurence Fishburn. Quando l'astronauta Sam Walker (Mara) atterra di fortuna sulla Terra, viene ritrovata viva in una capsula perforata al lar Vai su Facebook

A Quiet Place 3 Gets Delayed; New Release Date Confirmed - anticipated horror thriller film, has been delayed, and here's all you need to know about its new release date. Secondo beebom.com

A Quiet Place, il produttore conferma che un terzo film è in lavorazione - off, il produttore ha confermato che A Quiet Place 3 è in fase di lavorazione e ne motiva il ritardo. Lo riporta comingsoon.it