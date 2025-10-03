A processo per maltrattamenti dopo love story lampo | Se mi denunci ammazzo te e i tuoi figli | non ho niente da perdere

Riminitoday.it | 3 ott 2025

Una storia d'amore durata appena 40 giorni ma nel corso della quale, secondo la denuncia della vittima, lui si sarebbe trasformato in un uomo violento e possessivo tanto da aggredire la compagna anche davanti ai figli e non perdendo occasione per insultarla pesantemente fino a quando le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: processo - maltrattamenti

