A processo per maltrattamenti dopo love story lampo | Se mi denunci ammazzo te e i tuoi figli | non ho niente da perdere
Una storia d'amore durata appena 40 giorni ma nel corso della quale, secondo la denuncia della vittima, lui si sarebbe trasformato in un uomo violento e possessivo tanto da aggredire la compagna anche davanti ai figli e non perdendo occasione per insultarla pesantemente fino a quando le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: processo - maltrattamenti
