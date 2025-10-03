A Ponticelli 300 nuovi appartamenti immersi nel verde al posto delle case popolari del post-terremoto
A Ponticelli 300 nuovi appartamenti immersi nel verde al posto delle case popolari del post-terremoto - A Ponticelli nasce il nuovo rione green: 6 palazzi, per un totale di 312 appartamenti: facciate ventilate, isolamento avanzato, impianti fotovoltaici in autoconsumo. Si legge su fanpage.it
Ponticelli cambia volto - Ponticelli è al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana guidato da Piloda Building, divisione di Piloda Group specializzata in edilizia civile, ... Scrive napolivillage.com