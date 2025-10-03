A Ponte degli Alberi lunedì sarà riaperta la consolare Flaminia

Salvo sconquassi climatici abbastanza improbabili, a Ponte degli Alberi lunedì prossimo sarà riaperta al traffico la consolare Flaminia. Ce lo assicura Giuseppe Paolini, il presidente della Provincia: "Lunedì mattina - spiega infatti il presidente (nonché sindaco di Isola del Piano) - verso le 10 è prevista una piccola cerimonia di inaugurazione, presenti il sottoscritto e i sindaci di Fossombrone (Massimo Berloni) e di Montefelcino (Maurizio Marotesi)". Come si ricorderà, lo scorso 25 agosto il ponte che a Ponte degli Alberi si getta sopra la condotta forzata che dirotta l’acqua dalla diga di San Lazzaro alla vicina centrale idro-elettrica era stato chiuso al traffico per via dei lavori di rifacimento della carreggiata che si sono appena conclusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

