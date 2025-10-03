A Palazzo San Giorgio giurano quattro nuove guardie per l’ambiente ed ecozoofile
Nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio quattro nuove guardie per l’ambiente ed eco zoofile hanno prestato giuramento, ufficializzando il loro impegno nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente davanti al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Si tratta di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
