A Padova scontri durante il corteo

A Padova il corteo a sostegno della Flotilla ha raggiunto, percorrendo via Messico, il cordone di polizia che presidiava l’ingresso dell’Interporto. Oltre 2mila i partecipanti. Alcuni di loro hanno cercato di sfondare il cordone, venendo respinti con l’uso di idranti e lacrimogeni. Dopo alcuni. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: padova - scontri

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano

ProPal scatenati, alta tensione da Roma a Milano. Scontri a Padova

ProPal, le manifestazioni a Nordest: bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti cadaveri a Vicenza e lucchetti sulle scuole di Treviso

Padova, 'muore in bici da corsa centrato da un'auto in sorpasso', 'tremendo impatto' ma di velocità non si parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] https://benzinazero.wordpress.com/2025/08/25/padova-muore-in-bici-da-corsa-centra - X Vai su X

Telechiara. . GAZA, CONTINUANO I CORTEI: I PROPAL INVADONO PADOVA Dopo il maxi corteo a Marghera con scontri e tensioni con la Polizia, i manifestanti ProPal si sono spostati a Padova: oltre 5 mila persone in marcia tra bandiere e striscioni al grido - facebook.com Vai su Facebook

"Guerriglia a Bologna: Scontri e Devastazioni Durante il Corteo per Gaza" - Scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi tirati addosso, così come sampietrini, bottiglie e qualsiasi altro oggetto trovato a portata di mano dai manifestanti: in queste immagini è possib ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, scontri a Bologna e stop a circolazione treni. Sventato blitz a Trieste, occupati binari a Firenze - Manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della missione diretta a Gaza, dopo l'abbordaggio da parte di Israele ... Si legge su msn.com