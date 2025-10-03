A Omignano Scalo torna il Tammorra Fest | due giorni di musica popolare e tradizioni cilentane
Il cuore pulsante delle tradizioni musicali campane torna a battere nel Cilento. Il 3 e 4 ottobre, Omignano Scalo ospita la quarta edizione del Tammorra Fest, il Festival della Musica Popolare Campana, un appuntamento ormai consolidato per gli amanti delle sonorità e della cultura del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: omignano - scalo
La musica popolare torna protagonista a Omignano Scalo con la quarta edizione del “Tammorra Fest”, il festival dedicato alle sonorità e alle tradizioni della Campania - facebook.com Vai su Facebook
A Omignano Scalo torna il "Tammorra Fest": due giorni di musica popolare e tradizioni cilentane - L'apertura sarà un tripudio di festa per tutte le età: la piazza si animerà con le performance di artisti di strada, tr ... Lo riporta salernotoday.it
“Lettura di un fenomeno antropologico: la storia dei briganti”: Convegno e Musica al Tammorra Fest di Omignano Scalo - Appuntamento venerdì 3 ottobre 2025, ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Omignano Piazza S. Da infocilento.it